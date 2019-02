Nighthawk Diner på Grünerløkka er reddet

– 2018 var et forferdelig år for oss. Hvis ingen kommer inn med penger, må vi stenge dørene, sa Jan Vardøen for halvannen uke siden.

The Nighthawk Diner har to avdelinger i Oslo. Den ene har i flere år ligget på Grünerløkka, mens den andre åpnet dørene i Bygdøy allé i 2017. Ulike problemer som rammet driften truet en stund med å dra med seg begge restaurantene i et økonomisk dragsug.

Vardøen eier 18 prosent av aksjene i selskapet og har jobbet hardt med å få inn nye folk på eiersiden. Nå har han lykkes med å redde avdelingen på Grünerløkka. Det skjer samme dag som restauranten var planlagt å måtte stenge.

Rolf Øhman

– Ja, vi har fått inn en investor som gjør at restauranten på Grünerløkka nå er trygg. Vi kommer til å stenge filialen i Bygdøy allé en liten stund mens vi sørger for at Grünerløkka får en fremtid, sier Jan Vardøen.

– Hva skjer med Nighthawk Diner i Bygdøy allé?

– Vi håper at vi kan åpne den igjen om en stund. Vi er i dialog med utleier, og vi håper på å få til en god løsning, sier han videre.

Restauranten, som åpnet i 2017, fikk en hard start. Åpningen ble forsinket, og mens solen stekte i Oslo, hadde ikke restauranten fått åpnet sin uteservering. Det tapte de mye på.

– Nå håper vi å nullstille prosjektet og starte på nytt, sier Vardøen, som ikke kan avsløre hvem som har kommet inn som investor på nåværende tidspunkt.

– Nei, det kan jeg ikke si foreløpig, men jeg kan si at dette har vært en stri tørn.