– Buona sera! Good evening! Den glade italiener slår ut med armene og ber oss finne et bord mens han plukker frem menyer. Vi setter oss ved et større bord lengst inne i lokalet og bestiller drikke: Bordvenninnen tar et glass rødvin mens Spisevennen og jeg ber om øl.

– De har sitt eget fatøl. Vi prøver det, sier han.