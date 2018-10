Det var vanskelig å få bord på Maaemo da de hadde to Michelinstjerner. Så ble de tildelt sin tredje stjerne for to år siden, og etter det har det vært røde datoer på hjemmesiden og utrolig vanskelig å få bord.

Heldigvis har Oslos mange andre knallgode spisesteder, også i en helt annen prisklasse enn Maaemo. Her er noen meget gode alternativer.