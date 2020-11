Restaurantanmeldelse: Mere blod, takk!

Tranchers avdeling på Aker brygge er gode på det meste, men mangler den siste touchen.

Hvor mye vil du ha? Entrecôte by Trancher lar deg velge hvor stor du vil ha biffen. Dan P. Neegaard

Dagobert

5. nov. 2020 10:34 Sist oppdatert 9 minutter siden

Vår vurdering:

– Folk går ennå på restaurant, sier Bordvenninnen idet vi passerer spisestedene på Aker brygge på vår vei mot Bryggetorget og Entrecôte by Trancher.

– Men her er en gammel kjenning som har slukket lyset, sier jeg og ser på lokalet til Sorgenfri. Der forteller en lapp at «her åpner et nytt konsept våren 2021».