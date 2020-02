Vinterferien har startet! Her tar du med barna ut og spiser.

Det er ulike synspunkter på hva en barnevennlig restaurant er. Noen vil bare ha ting de vet barna liker og satser på steder med pølser, pizza eller burgere. Andre vil ha et spisested der det ikke er biler utenfor, slik at barna eventuelt kan leke når de er ferdig med maten.

Flere restauranter har egne barnemenyer, men husk på at veldig mange spisesteder tilbyr halve porsjoner av rettene til barna. Sjekk ut vår guide til 10 barnevennlige spisesteder. Skal du på kino, Escape Room eller teater i byen, har vi valgt steder som ligger sentralt plassert.

OLIVIA EGER

Karl Johans gate 23. Tlf. 23115470. oliviarestauranter.no

Nyeste tilskudd i Olivia-kjeden. Her serveres det italiensk mat over tre etasjer på hjørnet av Egertorget. Kort vei til kino og teater. Har også lunsj! Her kan barna dytte i seg pizza, lasagne eller andre italienske retter.

«Langt fra noen turistfelle». Les anmeldelsen her!

NODEE BARCODE

Dronning Eufemias gate 28. Tlf. 22933450. nodee.no

Moderne asiatisk restaurant med 130 sitteplasserog robatagrill midt i Barcoderekken. Her tar du med barna etter kino eller teater og nyter noen timer med god kinesisk mat. Hvem liker vel ikke crispy duck?

«Bærre lækkert», her leser du hele matanmeldelsen.

RESTAURANT TEATRO

Stortingsgata 16. Tlf. 90220050. restaurantteatro.no

Spennende toppinger og originale smakskombinasjoner på den italienske pizzaen. Her finner barna garantert noe de liker, og et must for alle er å spise hjemmelaget italiensk is til dessert.

«Er dette Norges beste pizza»? Her leser du hva anmelderen skrev!

BALTAZAR

Dronningens gate 27. Tlf. 23357060. baltazar.no

Italiensk restaurant i basarhallene bak Domkirken. Her er det stor boltreplass utenfor ved kirken om barna går fort lei og trenger å røre seg. Er barna glad i god pasta eller pizza er dette stedet.

BEIJING PALACE

Pilestredet 27. Tlf. 22110800. beijingpalace.org

Spisestedet har spesialisert seg på kinesisk tapas/dim sum i enkle og uformelle lokaler i Pilestredet. En meget innholdsrik med utallige varianter dumplings. Har også masse sushi og barna heller vil ha det.

«Har en godt skjult hemmelighet». Les hva hemmeligheten er her!

SABAKI

Karl Johans gate 39. Tlf. 23898762. sabaki.no

Tradisjonelt japansk kjøkken i Paleet. Sushi, sashimi, maki, robbatyaki og teppanyaki rett fra grillen. Kjelleren på Paleet er et smart sted å ta med barna. Her kan de velge mellom 3 ulike menyer og det nesten alltid plass her.

FISKERIET

Youngstorget 2B. Tlf. 22424540. fiskeriet.com

Kombinert spisested og fiskebutikk. Meget rimelige retter og blant byens beste fish'n'chips. Her kan barna løpe rundt på Youngstorget, mens dere spiser ferdig. Mange Pokemon-ting i nærheten.

«Sørger for napp» - sjekk hva anmelderen fikk på kroken her!

BENARES

Tordenskiolds gate 8. Tlf. 22426666. benares.no

Familien Singh driver restauranten og har bakgrunn fra den nordindiske delstaten Punjab. Tilbyr retter fra hele India. Ligger kort vei unna Nathiolantheatret, Klingenberg og Saga kino.

«Stilfullt møte med Benares» - sjekk anmeldesen her!

KAFE LØVE

Kristian IV’ s gate 8. Tlf. 22473970. kafelove.no

Spisested i Det Norske Teater. Serverer lunsj og middag. Skal du med barna på Charlie og sjokoladefabrikken er dette et ideelt sted. Har kan de løpe rundt i teatret etter maten, mens dere nyter et godt glass vin.

«Biter godt fra seg» - les hele matanmeldelsen her!

YAYA’S

Øvre Vollgate 13. Tlf. 22837110. yayas.no

En nær-Thailand-opplevelse der interiøret gir inntrykk av en strandbar på Pattaya komplett med liksom-regnskur. Moro for alle barna når de skrur av lysene i hele restauranten.