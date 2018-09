Rådhusplassen er fylt med folk som vandrer, sitter på benker og fortauskafeer i ettermiddagssolen. Vi skrår over gaten mot køen som snirkler seg ut av døren til Der peppern gror.

Da vi besøkte stedet for første gang rett etter åpning for snart tre år siden, var det god plass i lokalet. Nå er det blitt et av de mest populære stedene i strøket – både Bordvenninnen og Spisevennen har tidligere måttet snu i døren grunn av pågangen. Derfor har vi sikret oss ved å bestille bord i forveien.