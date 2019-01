En grønn bølge skyller over oss, men det er ikke mange av Oslos restauranter som byr på et godt utvalg av vegetariske forretter og hovedretter. Noen har ikke et tilbud i det hele tatt, mens andre byr på kun en enkelt vegetarisk forrett eller hovedrett.

Heldigvis åpner det mange nye spisesteder i Oslo, og mange av dem har skjønt at man må tilby gjestene en grønnere meny. I 2018 åpnet det for første gang et meget bra spisested med en helvegetarisk meny på fire eller seks retter.