– Jeg har spist på et par avdelinger til Johnny Rockets i USA, både i Los Angeles og i San José. Det er hyggelige minner, sier spisefølget.

– Sist jeg besøkte kjeden, var på cruise i Karibia. Jeg håper den norske avdelingen i Storgata er like bra.

Johnny Rockets ble etablert i Los Angeles i 1986, og har i dag rundt 350 spisesteder fordelt på 34 land.

Fakta: Johnny Rockets Adresse: Storgata 31. johnnyrockets.no Hva vi spiste: Kyllingvinger, bacon cheddar burger, Houstonburger, fries og kyllingsandwich. Hva det koster: Burgere 119–159 kr. Doble varianter til 198 og 204 kr. Småretter: 98–136 kr. Salater 104–174 kr. Hotdog 59 og 79 kr. Sandwich 79–169 kr. Hvem passer det for: Kjapp lunsj eller en burger før Oslo Spektrum, Rockefeller eller Sentrum Scene-konsert. Vegetarretter: Black Bean burger. Rullestolvennlig: Ja. Lydnivå: Rocka bakgrunnsmusikk. Innsidetips: De vanlige burgerne er litt små til middag. Da bør du prøve en dobbeltburger.

Fakta: Delkarakterer Miljø: 4 Meny: 4 Mat: 4 Service: 4 Verdi for pengene: 4 ... 20 av 30 poeng Gode burgere Hyggelige servitører Bra fries

Dinner på diner

MORTEN UGLUM / Aftenposten

– Tøft å etablere seg her. Det er mange burgersteder kort vei unna, både Burger Bar, Troys, Munchies og Wünderburger, samt McDonalds – for dem som vil ha det, sier spisefølget.

Her er byens beste burgere!

Vi har satt oss inne i den klassisk innredede dineren, med røde stoler, trebord, speil på veggene, og kurv på bordet med både tannpirkere, sugerør, krydder, ketchup og sennep. Menyen består av ti ulike burgervarianter, to salater, pølser, sandwicher, fries, småretter og selvfølgelig, milkshake!

Småtørre vinger

MORTEN UGLUM / Aftenposten

– Ja, hva ønsker dere, spør den hyggelige servitøren. Man bestiller maten ved kassen og forteller hvilket bordnummer man sitter ved. Det er ikke så mye folk i lokalet denne dagen, så maten kommer kjapt fra kjøkkenet.

– Bra styrke på den gode sausen, men litt tørre Rockets kyllingvinger, mener spisefølget, som ikke synes 136 kroner er spesielt billig. 17 kroner pr. stykk er for drøyt.

Ute etter kruttserk mat? Prøv en av disse restaurantene!

Gode burgere

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Burgerne er det derimot lite å utsette på. Houstonburgeren er saftig, bra krydret og toppet med fint smeltet pepper Jack ost. Her er i tillegg meget sprø og god salat, en stor skive tomat, samt en god, røkt chipotledressing. Kokkene har også lagt på noen jalapeños, men den er ikke så sterk som vi hadde håpet på. Brødet er grillet, men anonymt.

– 139 kroner er en bra pris for selve burgeren, men de fleste vil nok unne seg en dobbeltvariant til middag. Man blir ikke så veldig mett.

Ute etter god og rimelig mat? Sjekk en av disse!

Saftig kyllingfilet

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Friesene innfrir også. Vi prøver både de vanlige samt søtpotetfries, og de er sprø, fine og godt saltet.

– Dette er et bra kjøp, sier spisefølget og tar en ny bit av kyllingsandwichen. 145 kroner for en stor, saftig kyllingfilet er mye mat for pengene. Her er også den samme knasende sprø salaten, tomat og majones. Det eneste å pirke på er at osten burde vært smeltet mer.

Girls Just Want To Have Fun, gjaller ut av høyttalerne, men det er stort sett bare gutta som er ute etter matfornøyelse denne dagen.

Sverger du heller til pizza? Her er de beste i byen!

Gode råvarer

MORTEN UGLUM / Aftenposten

– Smakte maten? Servitørene er oppmerksomme og hyggelige og bidrar til at den blir en fin spiseopplevelse. Vi avslutter med å prøve nok en burgervariant, en bacon cheddar, som også holder mål. Det samme kjøttet som i Houstonburgeren er toppet med noen ringer løk, fint smeltet ost, en tykk skive røkt bacon, samt husets burgerdressing. Råvarene er gode og både burgere og pølser kommer fra slakter Strøm Larsen på Torshov.

Vi runder av med en deilig, tykk og passe søt jordbærmilkshake, og kommer garantert til å ta en ny tur til den amerikanske hamburgerkjeden.