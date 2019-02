Det er 30 år siden Café Sara slo opp dørene for småsultne og øltørste Oslo-folk for første gang. Tørsteslukkingen har nok hatt forrang gjennom årene. Spisevennen innrømmer gladelig at han sjelden har sjekket menyen.

– Typisk kafé- og barmat, sier han etter å ha sett igjennom spisekartet. – Du kan ikke bomme når du serverer mexicansk, pizza og tyrkiske retter.