1 2 3 4 5 6

For et drøyt år siden stengte Björn Svensson dørene på Fauna ved Solli plass. Da hadde restauranten allerede sikret seg en Michelin-stjerne. For mange kjøkkensjefer er det et høydepunkt i karrièren, men for Svensson var det blitt en hemsko.

– Fauna ble ikke helt som vi hadde tenkt oss. Det har nok blitt for stort. Vi skulle ha det gøy, men isteden har det blitt en konstant frykt for å ikke lykkes, sa han til DN den gang.

Fakta: Galt Adresse: Frognerveien 12, tlf. 485 14 886, galt.no Åpningstider: Ti.-to. 18-01, fre.-lør. 17.40-01 Prisnivå: Middels+ Hva vi spiste: Syvrettersmeny Hva det koster: Syvrettersmeny 795, ekstraretter 145, drikkemeny 695 Passer for: En hyggelig middag med utsøkte råvarer. Du kan også utvide menyen med ekstraretter. Lydnivå: Lavt og behagelig Vegetarretter: Noen, men menyen som helhet er ikke laget for vegetarianere Rullestolvennlig: Nei Innsidetipset: Ta syvrettersmenyen.

Fakta: Delkarakterer Miljø: 5 Meny: 5 Mat: 6 Service: 6 Verdi for pengene: 6 28 av 30 poeng ... Mat i toppklasse Super service Mye for pengene

Svenssons tidligere restaurant, Oscarsgate, fikk også en Michelin-stjerne – før han la den ned.

Nå er han tilbake med ny glød: Nyåpnede Galt er hans mest avslappede prosjekt hittil, men matmessig er restauranten helt på høyde med tidligere meritter.

Hull i veggen

Siv Dolmen

Siv Dolmen

Galt ligger i de gamle lokalene til Trancher på Frogner, men det er fort gjort å gå forbi hvis man ikke er kjent i området: Metallbokstavene på veggen er mest synlige fra andre siden av gaten, og det står lite på døren.

Menyen er enkel: Det er syv fastsatte retter, med mulighet for å legge til østers, spekemat og ost til en ekstra kostnad. Vi får hvert vårt glass musserende, og bestemmer oss for å begynne med flatøsters fra Västkusten, som man kan få med sitron eller sennepsvinaigrette.

Vinaigretten med sennepskorn er å anbefale for dem som vil piffe opp sjøsmaken.

Gamle kjenninger

– Her er en liten overraskelse før vi begynner på menyen.

Vi får hjemmelaget knekkebrød med lammetartar, grønnkål, ramsløk og rømme fra det lille gårdsmeieriet Avdem på Lesja.

– Fantastisk! utbryter Bordvenninnen etter den første biten.

Det blir ikke siste gang vi sier det i løpet av måltidet.

Neste rett er basert på en gammel kjenning for dem som har fulgt Björn Svensson gjennom årene: Råreker. Denne gang servert med grillet fennikel og en kremet saus på Prästost. Litt hyllebærblomst setter en ekstra piff.

– Jeg husker at vi fikk råreke i et lite kremmerhus i Oscarsgate og med kjernemelk på Fauna, sier Bordvenninnen. – Men begge stedene var mer stramme og formelle enn Galt. Her kjører man med løs snipp og overskudd, mener hun.

Sesongmeny

Siv Dolmen

Siv Dolmen

Menyen på Galt følger sesongene, så nå følger en grønnsakssuppe med sellerirot, gulrøtter og fåresopp, men en smak så rik at det er som å være i skogen og snuse inn duftene.

Svensson har alltid hatt en forkjærlighet for det svenske, så han og hans medsammensvorne på kjøkkenet har laget en typisk rett fra Sverige: Kroppkaka. Retten kan minne om en mildere utgave av raspeball. Galts versjon er fylt med løk og har følge av skiver med smørlekkert fenalår og tyttebær.

Etterpå følger sjøkreps med en karseemulsjon, brokkoli og byggcrumble på toppen. Den knasende toppingen gir ekstra bitt til skalldyret mens bitene av brokkolistengelen er en smakfull overraskelse.

– Her bidrar alle elementene til en lekker helhet, sier Bordvenninnen.

Hittil har vi drukket en delikat Chardonnay fra Sør-Frankrike til maten, men flasken er tom, så vi blir anbefalt et glass burgunder fra produsenten Henri Boillot til piggvaren, som er neste post på programmet. En tiltalende vin med fin frukt og syre, som skal vise seg å være en perfekt match til fisken, som kommer med hjertesalat, spinat og verbena-blader.

– En utrolig kombinasjon, sier Bordvenninnen.

Valgets kvaler

Siv Dolmen

Siv Dolmen

Vi får en liten hvilepause mens vi nyter hvitvinen ferdig. Så kommer nybakt brød med pisket rømme på bordet. Vi skal få bruk for brødet til neste rett, som er andrebryst med glasert kål og revet pepperrot.

De små, mørkrosa skivene andebryst tåler pepperroten, siden den glaserte kålen er med på å balansere retten. Vi har gått over til rødvin, en newzealandsk Pinot Noir ved navn Burn Cottage Moonlight Race.

– En spennende vin med masse smak, men likevel silkemyk, sier Bordvenninnen.

Vinen blir med oss over til osten, som vi har bestilt ekstra.

– Dere kan få en norsk eller fransk variant, sier servitøren.

Vi velger den norske, som lar oss begeistre av fire stykker ost som ikke står tilbake for hverken sine franske eller italienske søsken. Til sist får vi havre-is med nyplukkede blåbær og granolje, som igjen hensetter oss midt i naturen.

Gullmat

– Galt er en gastronomisk perle i Michelin-klasse, sier Bordvenninnen.

– Men ikke så stivt som Maaemo, der presentasjonen utgjør en stor del av opplevelsen. Her får du nydelige kreasjoner der maten og smaken teller mer enn hvordan rettene tar seg ut på tallerkenen.

Det robuste interiøret, bestikk og servietter i bokser på de lyse, lekre trebordene gir også et avslappet inntrykk. Men mat og service er på høyde med det beste Oslo kan tilby, så det vil ikke overraske om Svensson og co. får besøk av Michelin i nærmeste fremtid. Skulle de få anerkjennelse fra matbibelen, er den vel fortjent.

Her får du nemlig gullmat til en svært god pris, selv om regningen kom på drøyt 3000 for et fullt måltid med vin og ekstraretter for to.

– Navnet er hentet fra betegnelsen for en kastrert hanngris, men denne galten er høyst viril.

