Matanmeldelse: Vi har testet spisestedene på Steen & Strøm

What’ Soup

Rolf Øhman

Stedet: Noen få sitteplasser rett ved spisestedet. Her er det mange som tar med seg suppe tilbake på jobb. Liten plass til store shoppingposer eller mange personer. Variert meny med seks ulike supper og fire varianter med grøt.

Maten: Meget god, sødmefull blomkålsuppe med fint kålpreg. Rykende varm med salte baconbiter, hvitløksolje, gressløk og ikke for fløyelsmyk. Den indiske kyllingsuppen Mulligatawny smaker også bra med masse gulrot, eple og et fint bitt av både chili og ingefær. Men kyllingbitene kunne vært større og mer av. Sprø poppadoms ved siden av.

Pluss: Her går det utrolig kjapt. Mange ulike suppevarianter til gunstige priser.

Minus: Ikke spesielt hyggelig å spise der. Trangt, mange folk som går forbi. Da tar man heller med suppen og setter seg et annet sted.

Konklusjon: Meget god mat, rimelige priser og variert meny, men ikke det hyggeliste stedet å sitte.

Jonathan sushi

Rolf Øhman

Stedet: Sitteplasser rundt sushibaren. Ikke stedet å sette seg hvis dere er mange skravlehøner på shopping som vil prate sammen. Lyst fint og trivelig.

Menyen: Variert meny med mange pakker for 1–3 personer og ulike kombovarianter.

Maten: Deilige sushibiter. Mano Jay Dee er en uramaki, vrengt maki, med agurk og en fritert bit scampi i midten, ris rundt og en bit flambert laks på toppen. Til pynt oppå laksen er det mild wasabikrem, sødmefull wasabikrem og sort rogn. Forseggjort, gode råvarer og fine smaker sammen.

Bra er også bitene med kamskjell, men de er ikke varme når de blir servert. Her er fint modnet avokado, oransje rogn og en bra chilimajones som ikke blir for dominerende.

Pluss: Meget pent danderte retter. Super sushi.

Minus: Kjellernes dyreste sted. Best for 2–3 stykker langs baren.

Konklusjon: Meget god og forseggjort sushi. Kan ta litt tid om du velger noen andre biter enn pakkene, spesielt når det er mye folk der, men vel verdt ventetiden.

Eat Thai

Rolf Øhman

Stedet: Kjellerens hyggeligste spisested med god plass til mange personer og mange handleposer. Her kommer de til bordet med maten. Her får du mest restaurantfølelse på kjøpesenteret.

Menyen: Meget stort utvalg av ulike retter. Her kan du velge mellom alt fra vårruller, kylling satay og tigerreker til thaisupper, curryretter, nudler og wok.

Maten: Red curry med and er en stor og mektig porsjon med mye smak av kokos, rød curry og ananas. Fin balanse mellom det salte og søte. Andekjøttet er sprøtt og nokså saftig, og det er mye av det.

Den klassiske pad thai gai er gigantisk og byr på gode nudler, en bra mengde saftige kyllingbiter, tofu, vårløk, gulrot og masse cashewnøtter. Kunne vært hakket mer spicy, men retten er vellykket.

Pluss: Et av de hyggeligste stedene å sitte i kjelleren. Vennlige folk som jobber der. Bra mat.

Minus: Kan ta tid når det er mye folk her. Noe dyrere enn en del av de andre stedene.

Konklusjon: Et hyggelig sted med god plass til handleposer, bra mat og mye forskjellig mat å velge i.

Pink Fish

Rolf Øhman

Stedet: Fargerikt sted i oransje, grå og grønt, litt unna stimen med folk. Stoler og bord i ulike høyder og mange kontakter ved bordene til lading av mobiler og PC-er. Navnet ditt kommer opp på en skjerm når bestillingen er klar.

Menyen: Lakseburger med smak fra Asia, Europa eller USA. Her er også ulike salater og supper med de tre samme valgmulighetene, og et bra utvalg forskjellige juicer.

Maten: God og saftig lakseburger til 109 kr med asiatiske smaker. Her er frisk tomat, agurk, salat, syltet løk og et hav mango, som dessverre er veldig dominerende. Den spicy soyaen er heller ikke sterk. Brødet er bløtt, men har god smak. Husk servietter, mangoen tyter ut.

Den spicy mexicanske suppen er ikke like god som burgeren. Laksen er saftig og god, men selve suppen er smakløs – så langt unna spicy du kan kommer. Fin variasjon av grønnsaker, både mais, gulrøtter og sopp, men mangoen er overmoden.

Pluss: Meget saftig lakseburger. Hyggelig sted. Greie priser. Går kjapt.

Minus: Bløtt brød. Ikke sterk. Mye mango. Grisete. Tam suppe. Man blir ikke stappmett.

Konklusjon: Brukbar mat i fargerike omgivelser, men øs på med mer krydder i de ulike variantene. Nå er det noe tamt.

Mammas Pizza

Rolf Øhman

Stedet: Ligger mellom Jonathan sushi og Eckers. Brukbart med sitteplasser i ulike høyder og noen bord og sofaer innerst i lokalet. Populært hos småbarnsforeldre.

Menyen: Flere ulike pizzatyper, inkludert og en søt variant med nutella. Er dere mange ute, har de en halvmeter pizza til 330 kr. Fire varianter pasta.

Maten: Pizzaen er desidert best. Vi prøver både Diavola og Parma og pizzaene er gode på smak, med sprø, fint stekt bunn. Det er raust med parmaskinke på den ene varianten, pluss revet parmesan og mye rucola og fersk basilikum på. Den spicy salamien på Diavola er litt for tam etter vår smak.

Raguen med hjemmelaget bolognesesaus er bra, men dessverre er sausen tam og nesten uten krydder. Pastaen er perfekt kokt og det er raust med parmesan på toppen.

Pluss: Gode pizzaer. Kjapp servering. Barnevennlig spisested.

Minus: Tam bolognesesaus. Noen kjipe plasser med mye trafikk forbi.

Konklusjon: Et trygt og godt valg hvor du blir god og mett.

Eckers

Rolf Øhman

Stedet: Eckers er nærmeste nabo til Vinmonopolet, litt bortgjemt innerst inne mellom godteri og sølvtøy. Sammen med Eat Thai et av stedene med flest sitteplasser.

Menyen: Her er det burgere, salater og sandwicher som dominerer.

Maten: Kyllingsandwichen er et bra kjøp til 89 kr. To skiver grillet brød har masse salat, tomat, kylling, rødløk og fetaost mellom seg. Det er mye mat for pengene, friske grønnsaker og fine kombinasjoner. Det eneste vi har å klage på et at kyllingbitene burde vært saftigere og at man bør gå ned på mengden balsamicodressing. Den stjeler for mye oppmerksomhet.

Den lille burgeren er meget saftig og fint stekt, med store mengder smeltet ost og stekt løk. Den er veldig grisete å spise grunnet mye dressing og ost, og det grillede brødet er for bløtt.

Pluss: Fine priser på både burger og spesielt sandwichen er et godt kjøp. brukbart med sitteplasser.

Minus: Litt bløtt hamburgerbrød og for mye balsamicodressing på sandwichen.

Konklusjon: Et bra valg med god mat til en bra pris.

Stuffed deli Bazaar

Rolf Øhman

Stedet: Ikke mange sitteplasser, men har noen fine sitteplasser lengst inne, hvor man slipper så mye trafikk av folk forbi.

Menyen: Liten meny med noen salater og baguetter med blant annet kjøttboller og pastrami.

Maten: Gode baguetter med mye smak. Mørt, salt og saftig pastrami, med en fin røyksmak. Vanskelig å spise uten å få med seg en diger kjøttbit av gangen. Det er med noen jalapeños, men baguetten er ikke noe sterk. Det er godt med sprø agurk og vårløk, masse koriander, samt er fint syrlig preg fra masse lime over. Kjøttbollene er også gode, saftige, småpicy, og med et hav av mozzarella. Også denne er vanskelig å spise.

Pluss: Godt kjøtt. Gigantiske baguetter. Her blir du god og mett. 119 kr for kjøttbollene er bra priset.

Minus: Tok veldig lang tid å få baguettene. Man forventer av de kommer kjapt, men her tok det 20 minutter. Beregn god tid. De er ekstremt grisete. Spesielt varianten med pastrami. Ta med 50 servietter – du får bruk for alle.

Konklusjon: Ikke barnevennlig, veldig grisete og det tar lang tid, men maten er god.

Lett

Rolf Øhman

Stedet: Anonymt sted i tre og grønne trekk med kald trekk fra etasjene over. Her blir du ikke sittende lenge. Det er også mange folk fra butikken ved siden av, som nesten henger oppi matfatet. Et av de minst hyggelige stedene å sitte i kjelleren.

Menyen: Konseptet er som hos BIT eller Burrito Project. Start med om du ønsker wraps, salat eller quinoa bowls og fyll på med hva du ønsker. De har også noen ferdigvarianter, hvis du ikke vil tenke i julerushet.

Maten: Wrapsen til 137 kr er fylt med strimlet kalkunkjøtt, gulrøtter, paprika, agurk og edamamebønner. Ønsker du avokado til, må man betale ekstra. Grønnsakene er friske, sprø og gode. Wrapsen har med hoisinsaus som er tynn og smakløs sammenlignet med mange restauranter i byen. Kalkunkjøttet er også tørt og kjedelig, mens det blir veldig mye brettet wraps til slutt.

Chipotlebollen byr også på sprø grønnsaker, men vi er skuffet over den tørre pulled pork, og hadde håpet på mer trøkk i chipotledressingen.

Pluss: Friske grønnsaker og stor variasjon. Det går kjapt.

Minus: Trist sted. Lite smak og tørr kalkun og gris.

Konklusjon: Et av de dårligste stedene i kjelleren, men grei vomfyll.

Burrito Project

Rolf Øhman

Stedet: Noen få sitteplasser rett ved køen av folk. Trebord og trestoler – ikke et sted man har lyst til å sitte lenge.

Menyen: Litt som BIT, men her velger deg burrito, pitabrød eller salat og deretter ingredienser. Både varmt og kaldt tilbehør. Kylling, grillet entrecôte, pulled pork og grillede grønnsaker.

Maten: Litt for brent entrecôte, som også burde vært mørere. Gode, friske grønnsaker, god grillet paprika, litt tørr hvetetortilla, men styrkegraden sterk er akkurat som ønsket.

Nybakt Navajobrød står det i menyen, men pitabrødet blir hentet opp fra en plastpose er tørr og går i oppløsning når vi spiser. Heldigvis er kyllingbitene saftige og grønnsakene friske.

Pluss: Det går raskt. Maten er fortsatt varm når vi setter tennene i den.

Minus: Dyrt, spesielt om man ønsker guacamole eller noen andre ting de skal ha ekstrabetalt for. En burrito med avokado og en sprudlevann kostet 211 kr. Grisete. Det renner fra bunnen av burritoen. Pass på klærne om du skal i juleselskap etterpå.

Konklusjon: Er du i skikkelig shoppingmodus, er dette et greit sted for en kjapp matbit.