Det er knapt mulig å komme lenger unna ideen om den lille, familiedrevne italienske nabolagsrestauranten enn Olivias nyåpnede spisefabrikk i tre etasjer på hjørnet av Egertorget. Vi besøker restauranten rett før jul og ordet turistfelle får ny betydning gjennom panoramavinduene, der elegante julekranser skinner over grønne planter, åpne peiser og restaurantgjester i dype stoler. Det ser så innbydende ut i kulden at føttene går av seg selv inn den store hjørnedøren.

Men der stopper det. Rett innenfor står en ung mann og beklager at alt er fullt i et par timer fremover. En onsdag ettermiddag. De håpefulle foran oss må snu, men vi har heldigvis bestilt og blir fulgt opp til et hyggelig bord i annen etasje.