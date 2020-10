Restaurantanmeldelse: Kult lokale – døll mat

Restaurant Mohn føles litt som keiserens nye klær.

Smørbukk

Nå nettopp

– For et stilig restaurantlokale! Dette er et sånt sted du hadde sett for deg i København eller London, sier spisefølget. Vi har tuslet forbi nylig nedlagte Cafe Sorgenfri på Aker brygge, tatt til høyre ved nyslaktede Bølgen & Moi, passert en tegning av avdøde Pushwagner med vinger og ankommet Mohngården på Filipstad.