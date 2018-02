Bent Stiansen, Statholdergaarden:

– Da jeg var i begravelsen til Paul Bocuse nylig, fortalte flere av hans franske kokkekolleger om at Paul til langt oppi 80-årene fortsatt var urolig dagene før Michelin-stjernene ble delt ut. Han hadde hatt tre stjerner lenge, men var alltid spent. Det gjaldt nok for veldig mange i begravelsen, hvor det var et stort antall kokker med mange Michelin-stjerner.

19. februar klokken 17.00 blir Michelin-stjernene delt ut til de nordiske landene i København. I Oslo har Maaemo tre stjerner, mens Statholdergaarden og Restaurant Kontrast har én hver. I tillegg har Stavanger to stjernerestauranter i Sabi Omakase og Re-Naa.

Nikolai Linares, NTB scanpix

– Vi prøver hele tiden å utvikle oss, levere et godt produkt, men det er jo alltid spennende å se om Michelin-inspektørene er enige. Det har vært et fantastisk år i Restaurant-Oslo, som har hatt en enorm utvikling. Resultatet ser vi jo i mediene, hvor man har flere restaurantanmeldelser i uken for å nå gjennom alt. Det er spennende for byen, men jeg tror nok mange i 2018 vil merke konkurransen ved så mange nye restaurantstoler, sier Stiansen.

– À L’aise er en god kandidat til å få Michelin-stjerne i Oslo med sitt stjernefokuserte konsept. Galt har jeg ikke besøkt ennå. Ellers tror jeg det blir status quo i Norge. Jeg tror ikke noen spisesteder i Bergen eller Trondheim får stjerne i år, men neste år tipper jeg begge byer får sine stjernesteder, mener Stiansen, som i år er på toppen av Kilimanjaro når stjernene blir delt ut.

Ulrik Jepsen, Restaurant À L’aise:

Smørbukk

– Vi prøver å ikke tenke så mye på det og levere et godt produkt til gjestene som vanlig, men vi har hatt besøk av Michelin-inspektører – mer enn en gang, så vi vet jo at muligheten er der.

Den franske restauranten like ved Colosseum kino har fått fantastiske anmeldelser siden den åpnet.

– Vi tar kjærkomment imot en stjerne. Det hadde vært en drøm og en stor anerkjennelse for alle som jobber her. Jeg tror ikke en Michelin-stjerne vil ha så stor påvirkning på menyen og hvordan vi gjør ting her. Vi har jo allerede dyre råvarer som kaviar og sjøkreps, men det vil nok bli et større press på oss.

– Det blir spennende å se om Fagn i Trondheim får en stjerne. Ellers har det åpnet utrolig mange gode restauranter i Oslo det siste året, som Brasserie Ouest og Galt. Det er bra med flere kvalitetsrestauranter, og jeg håper virkelig Oslo får flere stjernerestauranter for ikke å henge for langt bak Sverige og Danmark.

Björn Svensson, Galt:

Siv Dolmen

Björn Svensson har tidligere fått stjerne med Restaurant Oscarsgate og Fauna, men er ikke positiv på egne vegne med sin nye restaurant Galt.

– Jeg tror de som allerede har stjerner beholder sine. Jeg har ikke vært der selv ennå, men tror À L’aise er en sterk kandidat til å få en stjerne. Tror det er lite sannsynlig at vi får stjerne, delvis fordi vi er nyåpnet, men det er jo hyggelig å bli nevnt i denne sammenhengen. Jeg er interessert i å lage den maten jeg liker å lage og alltid gjøre så godt jeg kan med de ressursene vi har. Om det skulle lede til en stjerne i fremtiden, så er jo det veldig hyggelig, men det er ikke noe jeg går og tenker på.

Mikael Svensson, Restaurant Kontrast:

Dan P. Neegaard

– Jeg tror de som har stjerne i Oslo fra før av ligger bra an. Det er Ikke så mange, så det burde være plass til flere. Jeg tror på at À L’aise får en stjerne. Jeg hadde en veldig bra middag der. Mulig Galt, med tanke på at Björn har hatt stjerne to ganger tidligere. Men jeg har ikke vært der, og de har nok vært åpent litt kort tid. Med hensyn til egen restaurant tror jeg vi blir værende fint med vår stjerne. Vi har hatt minst et besøk av inspektørene, der de også la ut på Twitter og virket happy.

Dan P. Neegaard

Kontrast har også høstet utrolige anmeldelser siden den åpnet dørene, og mange mener spisestedet er moden for sin andre stjerne.

– Det er et fint kompliment, men jeg tror vi har en bit igjen. Vi jobber hele tiden på å bli bedre og sikter høyere, men tror ikke vi er der ennå.

Esben Holmboe Bang, Maaemo:

Rolf Øhman

– Jeg er ingen Michelin-inspektør, men tenker at de som står på skikkelig, får som fortjent. Oslo er blitt en utrolig spennende matby, hvor stadig flere kokker åpner små spisesteder og satser på det de brenner for. Oslo er en fin by å bruke på matfronten. Tidligere dro folk på hytta, men nå går de mer ut og spiser og koser seg. Det er en fin utvikling.