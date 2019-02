Roser visner, sjokoladen blir spist opp, men minnene etter en romantisk middag sitter lenge i kroppen. 14. februar er det igjen valentinsdagen, og vi har mange tips til romantiske spisesteder.

STATHOLDERGAARDEN

Morten Uglum

Rådhusgata 11. Tlf. 22418800. statholdergaarden.no

Blant Oslos aller beste restauranter med kokkekunst på øverste hylle. Fortjent Michelin-stjerne til Bent Stiansen & Co. Lun stemning, masse friske blomster. Etter noen glass vin føler du en trang til å fri til din kjære. Knall vinutvalg.

34 RESTAURANT & BAR

Espedal, Jan Tomas

Sonja Henies plass 3. Tlf. 22058034. 34th.no

Norges høyeste restaurant, 110 meter over bakken. Her kan du fri til din elskede med utsikt over hele Oslo. Nydelig skandinavisk mat laget av kjøkkensjef Robin Sjöholm.

BRASSERIE BLANCHE

Stein J. Bjørge

Josefines gate 23. Tlf. 23201310. blanche.no

Fransk bondekost fra Alsace servert i et lokale med rustikk eleganse. Skal Lady og Landstrykeren til et sted i Oslo, velger de dette. Meget bra utvalg av franske viner, så her er det bare å begynne med bobler før maten.

CHEZ COLIN

Paal Audestad

Fredensborgveien 44. Tlf. 23202323. chezcolin.no

Hyggelig fransk brasseri med klassisk meny. Innholdsrik vinliste med mange gode burgundere. Start med østers og champagne før dere nyter sjøtunge og franske oster. Bestill deretter drosje rett hjem.

HOS THEA

Stig B. Hansen

Gabels gate 11. Tlf. 22446874. hosthea.no

Hjemmekoselig restaurant på Skillebekk som åpnet dørene i 1987, med franskinspirerte retter på menyen. Her er det peis, levende lys, bra service og gode retter på menyen. Hva med indrefilet av dåhjort med blåbærsaus?

FESTNINGEN RESTAURANT

Espedal, Jan Tomas

Myntgata 9. Tlf. 22833100. festningenrestaurant.no

Brasserie på Akershus festning i et gammelt fengsel. Lunsj og middag seks dager i uken. Her nyter du deilig mat med nydelig utsikt over Oslofjorden. Lun stemning og bra utvalg av vin.

RESTAURANT TEATRO

Fartein Rudjord

Stortingsgata 16. Tlf. 90220050. restaurantteatro.no

Spennende toppinger og originale smakskombinasjoner på den italienske pizzaen. Her har de et bra utvalg vin på glass i det mørke og intime lokalet.

EKEBERGRESTAURANTEN

Signe Dons

Kongsveien 15. Tlf. 23242300. ekebergrestauranten.com

Funkisrestaurant med fantastisk utsikt over Oslofjorden. Her finner du flere restauranter i ett. By din kjære på urtemarinert hummerhale med hasselnøttkrem til forrett, smørstekt piggvar til hovedrett og modne oster til dessert.

THE INDUS

Bjørge, Stein

Seilduksgata 5c. Tlf. 22375101. theindus.no

Indisk/pakistansk bydelsrestaurant fine dining. Serverer autentisk indisk/pakistansk mat med en moderne twist. Prøv noen drinker fra cocktailmenyen til noen av rettene.

THEATERCAFÉEN

Signe Dons

Stortingsgata 24. Tlf. 22824050. theatercafeen.no

Wienercaféen byr på hverdagsluksus med elegant interiør og service. Smørbrødbuffet, småretter og kaker ved siden av à la carte-menyen. Et perfekt sted for en valentinsmiddag med champagne i staselige omgivelser.

PARK 29

Signe Dons

Parkveien 29. Tlf. 48170000. park29.no

Klassisk restaurant inspirert av det franske og italienske kjøkken i Oslos eldste trevilla fra 1847. Lun og behagelig stemning, bra service og god mat. Meget stort utvalg av vin. Prøv reinsdyret med bacon og hvitvinsposjert pære.

KLOSTERET RESTAURANT

Espedal, Jan Tomas

Fredensborgveien 13 B. Tlf. 23354900. klosteret.no

Klosteret befinner seg i et romantisk kjellerlokale. Gourmetstandard, norske råvarer med fransk tilsnitt. Meget bra vinliste. Restauranten har jevnlige vinsmakinger blant hundrevis av levende lys, og kyssing er en nødvendighet mellom munnfullene.