Restaurantanmeldelse: Cru vin & kjøkken serverer nydelig mat i hett lokale

Cru vin & kjøkken byr på gode smaker og en het opplevelse.

Smørbukk

Nå nettopp

– Puh! Her er det utrolig varmt i kveld. Jeg synes synd på servitørene som må gå med skjorte, bukse og forkle over, sier spisefølget. Vi har labbet fra Majorstuen T-banestasjon og nedover Bogstadveien før vi tar av til venstre og ender utenfor adressen som er vanskelig å uttale med for mye innabords. Ingelbrecht Knudssønnsgate 1.