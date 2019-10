– Jeg er spent på hvordan de kommer til å klare seg her, sier Spisevennen idet vi møtes utenfor Majorstuens nyeste indisk/pakistanske restaurant, The Indus Lounge. Tidligere var The Indus en skjult juvel i en bakgate på Grünerløkka, men nå har de fått nye lokaler i Kirkeveien like ved Majorstukrysset.

– Det ser hyggelig ut her inne, sier Bordvenninnen.