Dette er stedet for grønnsakhandelen for de litt mer viderekomne. Du trenger å kunne kvalitetssjekke råvarene du handler her. De kan være i en litt ymse blanding av overmodent, umodent og i perfekt stand. Hvis du kan det, er dette stedet for å gjøre et godt kjøp. Her har de grønnsakene og urtene som du ikke finner hos dagligvarekjedene.