– Her er det en stund siden vi har vært. Med så mye nytt i byen er det imponerende at Café Sjakk Matt har eksistert helt siden 1983 – en av de første caféer i Oslo med C, om ikke den aller første, sier spisefølget.

Vi finner selv en plass i det halvfulle og fargerike lokalet. Sofaer langs veggen, fargerike puter og et flott glassmaleri pryder lokalet på baksiden av Saga kino. Menyer henter vi selv i baren før en hyggelig servitør kommer og tar opp bestilling på øl og mat. I tillegg til noe fingermat er menyen delt inn i klassikere og ulike retter fra grillen. Sistnevnte har selvsagt sjakknavn, så her kan du velge en Agdestein Club, Bob Fisher, chess burger eller Carlsens biff.