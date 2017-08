Tidligere anmeldelser

FLOTTE UTESERVERINGER

Borgen, Ørn

5 LILLE HERBERN

Herbernveien 1. Tlf. 97480003. lilleherbern.no

Vakkert plassert på utsiden av Bygdøy i Oslo. Menyen er basert på sesongens råvarer, med hovedvekt på fisk og skalldyr. Åpent mai-september.

5 STRAND RESTAURANT

Strandaléen 48. Tlf. 67530575. strandrestaurant.no

Den elegante villaen er inndelt i den uformelle Matbaren og den mer formelle restauranten. Nydelige omgivelser, lekker uteservering og topp mat.

5 FESTNINGEN RESTAURANT

Myntgata 9. Tlf. 22833100. festningenrestaurant.no

High class brasseriet på Akershus festning. Her er det servering av lunsj og middag seks dager i uken. Stor uteservering med topp utsikt utover Oslofjorden.

MAT MED UTSIKT

Espedal, Jan Tomas

5 EKEBERGRESTAURANTEN

Kongsveien 15. Tlf. 23242300. ekebergrestauranten.com

Funkisrestaurant godt plassert med fantastisk utsikt over Oslofjorden. Her finner du flere restauranter i ett. Gigantisk uteservering.

5 GREFSENKOLLEN RESTAURANT

Grefsenkollveien 100. Tlf. 22797060. grefsenkollen.no

Lekkert spisested med nydelig utsikt over Oslo. Her kan du spise ute eller inne i peisestuen med lamper av bjørkestokker og et bisonhode over peisen.

5 SOLSIDEN RESTAURANT

Søndre Akershus kai 34. Tlf. 22333630. solsiden.no

Sjømatrestaurant på nedsiden av Akershus festning med flott utsikt over havnen i Oslo. Bra mat. Åpent kun i sommerhalvåret.

BORTGJEMTE GODBITER

Ingar Storfjell

5 PJOLTERGEIST

Rosteds gt. 15 B. Tlf. 40237788.

Gode, asiatiskinspirerte retter. Her er det mørkt interiør, uformell oppdekning og en meget god stemning i et lokale du ikke tror er restaurant utenfra.

5 BON LIO

Fredensborgvn. 42. Tlf. 46777212. bonlio.no

Gastrobaren Bon Lio er et hyggelig krypinn på Fredensborg med mat og service som er verd turen alene.

5 CRU VINBAR OG KJØKKEN

Ingelbrecht Knudssøns gt. 1. Tlf. 23989898

Norske råvarer og kortreist mat står i fokus med en engelsk tvist, og stedet har et gigantisk vinutvalg. Intimt og stemningsfullt i to etasjer.