Restaurantanmeldelse: Restaurant Eik har priset seg ut

– De har fortsatt ikke pusset opp. Snart begynner vel restaurantens fargerike 80-tallsstil å bli populær igjen, ler spisefølget. Spisestedet ligger fint plassert i Universitetsgata og har holdt det gående helt siden 2003.

I løpet av 16 år har Restaurant Eik mottatt utmerkelsen BIB Gourmand i Michelin-guiden 14 ganger – god kokkekunst til en rimelig penge. For noen uker siden ble den nordiske Michelin-guiden 2019 presentert, og der har Eik mistet utmerkelsen. Årsaken er enkel. I beskrivelsen av BIB står det at prisen skal være under 40 euro. I lang tid serverte Eik en treretter til 395 kr, men nå koster den minste menyen 445 kr.