– Lyst på en liten snack før maten? Vi har østers med litt ingefær og chili, opplyser servitøren. Vi tar gjerne en østers hver før de andre rettene, men får kjapt seks østers på bordet. Bitte små østers til 48 kroner pr. stykk blir en ekstremt dyr liten snack til 294 kroner.

Sentralen åpnet dørene for over to år siden i Norges eldste sparebankbygg. Det flotte kulturbygget inneholder både restaurant og kafé i 1. etasje, og vi har fått bord rett ved det store åpne kjøkkenet.