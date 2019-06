Det virker som om restaurantlivet i Oslo det siste året har tatt en dreining mot det mer rustikke. I området rundt Solli plass har de mest fancy restaurantkonseptene veket for gatemat og andre eksponenter for det mer uformelle.

Kverneriet er blitt en suksess, i likhet med Villa Paradiso og stayeren Champagneria. Felles for dem alle er håndmat og småretter kombinert med et vidt drikketilbud. Nomads litt ned i gaten lukket nettopp dørene, så nå er det Bygdøy allé 3, Topphem og Alex sushi som står for det mer tilbakelent elegante.