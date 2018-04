– Det er blitt utrolig populært her. Det er ikke så rart, med nærheten til teatre og kino, sier spisefølget. Vi har labbet opp til 3. etasje i Stortingsgaten 16, og fått et fint vindusbord i den intime og koselige restauranten. Den er allerede stappfull en tidlig hverdagsettermiddag.

Restaurant Teatro er et meget intimt spisested med lune farger, masse ulike bilder på veggene og morsomme fugleburlamper over flere av bordene. Interiøret, som er lekkert med mørke glassbord og fargerike puter, gjør seg best når det er mørkt ute. Servicen er meget oppmerksom gjennom hele måltidet.