En av Oslos beste vinbarer

Bra priset vin og deilige småretter hos Nektar vinbar.

Smørbukk

28. sep. 2020 15:09 Sist oppdatert nå nettopp

– Åh! Husker du de heftige middagene her? Da Bon Lio var på sitt ypperste med fantastisk mat og spennende drikkekombinasjoner, sier spisefølget. Etter at Bon Lio forsvant til Grünerløkka, åpnet Veslemøy Hvidsten vinbar i det koselige, lille røde huset i Fredensborgveien for ett år siden.