To seksere ble resultatet da vi testet 15 take away-sushi -steder

Kos deg med sushi! Vi har testet hvilke som er best. Smørbukk

Smørbukk & Dagobert

3. apr. 2020 13:24 Sist oppdatert nå nettopp

Vi har tatt utgangspunkt i lesernes anbefalinger og sjekket hvilke sushi-steder som har best take away i vår restaurantguide.

Dessuten har vi plukket ut noen som vi er blitt tipset om på andre måter. Flere «kandidater» er dessverre stengt pga. koronaviruset, men det er ennå mulig å hente mange steder. Noen tilbyr også hjemkjøring – sjekk på hjemmesidene.