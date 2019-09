– Det er nesten alltid fullt her, klager Spisevennen. – Etter at stedet fikk omtale i utenlandske reiseguider, er det stadig verre å få plass.

Et selskap asiatere blir møtt av «mor selv», som kommer ilende fra bak disken for å geleide dem til et reservert bord. Ganske snart er også vi plassert i det trange lokalet, og har fått menyen.