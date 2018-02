En viktig beskjed til alle foreldre som har med barn på restaurant; dere må slutte å lete etter barnemeny. Jo da, enkelte spisesteder kjører fortsatt på med noen få valgmuligheter for de minste, burger, pølse eller pasta, men mange spisesteder tilbyr halve porsjoner av alle retter. Barna må ikke spise pommes frites hver gang de er på restaurant, og har godt av å bli utfordret til nye smaker og ingredienser. Oslo byr på et stort antall spennende spisesteder – mange av dem utmerket til å ha med barn på. Her er ti gode valgmuligheter.

5 Tranen–Lofthus samvirkelag

Stig B. Hansen

Waldermar Thranes gt. 70. Tlf. 22600666. tranen.no

Ærverdig lokale pusset opp til elegant standard. Kafé og brødutsalg til 16, pizzaservering fra 16 onsdag-søndag. Topp pizza, liten meny.

5 Kverneriet

Paal Audestad

Kirkeveien 64 B. Tlf. 46304704. kverneriet.com

Uformell burgersjappe sentralt plassert på Majorstuen. Her kan barna velge mellom et stort antall burgere og masse tilbehør. Sjekk ut milkshakene!

5 Lille Saigon 1

MORTEN UGLUM / Aftenposten

Seilduksgata 17. Tlf. 92267325. lillesaigon1.com

Billig og god vietnamesisk mat i uformelle lokaler ved Birkelunden. Her har barna et stort utvalg retter å velge mellom.

5 The Nighthawk Diner

Paal Audestad

Seilduksgata 15 A. Tlf. 96627327. nighthawkdiner.com

Amerikansk meny i diner-miljø. Fokus på økologiske og kortreiste råvarer. Her kan du ta med barna til frokost, lunsj eller middag. Ice cream sodas? Ja takk!

5 Dim Sum by Taste of China

Borgen, Ørn

Tordenskiolds g. 8–10. Tlf. 22111888.

For det meste dim sum, barnas bestevenn, men også et fåtall forretter, supper, hovedretter og desserter.

5 Sabaki

Monica Strømdahl

Karl Johans gate 39. Tlf. 23898762. sabaki.no

Japansk kjøkken i Paleet – fint før en kino/teater med barna. Her får du sushi, sashimi og maki, men også robbatyaki og teppanyaki rett fra grillen.

5 The Indus

Bjørge, Stein

Seilduksgata. 5C. Tlf. 22375101. theindus.no

Indisk/pakistansk bydelsrestaurant fine dining. Serverer autentisk mat med en moderne twist. Masse godt for barna. Prøv mango chicken og garlic nan.

4 Sørenga sjømat

Siv Dolmen / siv dolmen

Sørengkaia 49. Tlf. 46177007.

Er barna glad i fisk eller skalldyr, kan du ta med på den store fiskerestauranten på Sørenga. Rekene er fantastiske nå.

4 Ahaan

Monica Strømdahl

Hegdehaugsveien 22. Tlf. 22564300. plah.no

Det uformelle hjørnet til Plah med lekre thailandske småretter. Kjør på med kyllingsatay med peanøttsaus eller stemad buns.

4 Escalon

Fartein Rudjord

Bryggegangen 8. Tlf. 21951250. escalon.no

Fargerik tapasrestaurant på Tjuvholmen. Stor uteservering rett ved strandkanten og spennende tapasvarianter. Bilfritt utenfor om barna maser ...