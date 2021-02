Få godbitene rett hjem

Vi ga en sekser på første forsøk. Det er flere andre steder som også imponerer.

Dim sum by Taste of China leverte den klart beste take awayen i vår test. Bildet er fra da vi anmeldte restauranten. Foto: Dan P. Neegaard

Smørbukk & Dagobert

54 minutter siden

Asiatisk mat er mer enn sushi og pad thai. Derfor har vi laget en test for deg som vil ha flere valgmuligheter. Dessuten er asiatisk take away ofte ganske rimelig (det lønner seg likevel å sjekke hva det vil koste med hjemlevering til deg). På noen av stedene kan du bestille på nett, andre via telefon.

Hvis du vil spare noen kroner, kan du hente på flere av stedene. Sjekk før du bestiller.