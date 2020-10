Restaurantanmeldelse: The Chettinad på Sinsen både gleder og overrasker

Sørindisk mat, musikkvelder og selskapslokale. The Chettinad på Sinsen har mange overraskelser på lur.

– Sinsen og området rundt Carl Berners plass er ennå en hvit flekk på Oslos restaurantkart, selv om det er mange spisesteder i området, sier Bordvenninnen idet vi går oppover Trondheimsveien.

Det går mye i sushi, kebab og indisk take away, men inn Konghellegaten, der Peppes en gang hadde en avdeling, ligger det ikke bare én, men to sjeldne fugler. Pakistanske Shalimar har vært her siden 1991, og for cirka ett år siden åpnet The Chettinad dørene.