Mandag kveld deles Michelin-stjernene ut i Aarhus i Danmark.

Norge henger langt etter Sverige og Danmark i antall Michelin-stjerner. Der Norge tilsammen har åtte stjerner (seks i Oslo og to i Stavanger), har Danmark 32 og Sverige 34.

Kan årets tildeling føre oss nærmere våre nordiske naboer? Vi har spurt noen av dem som allerede har stjerne, samt noen av favorittene til å få utmerkelsen i år.

Mikael Svensson, eier og kjøkkensjef på Kontrast

Signe Dons

– Jeg tror det er på tide at Michelin kommer til Trondheim, men hvem som får der, vet jeg ikke. Både Credo og Fagn er vel sterke kandidater, uten at jeg selv har vært der og spist. À L’laise her i Oslo kan vel også vare aktuell. Men man vet aldri, sier Svensson, som har én stjerne i Michelin-guiden.

– Jeg tror ikke det er noen i Norge i år som går opp til to stjerner. Vi jobber hele tiden for å bli en bedre restaurant, og neste steg for oss er to stjerner. Vi sikter dit, men tror ikke vi når det i år.

– Tror du Norge kommer til å krype noe nærmere våre nordiske naboer, eller vil vi fortsatt henge langt etter i antall stjerner?

– Jeg tror ikke vi kommer nærmere Sverige og Danmark i antall restauranter med stjerne i år. Jeg tror det er flere årsaker. En grunn er at fremgang føder fremgang. Ser man på Danmark, så har for eksempel Noma lokket til seg dyktige folk fra hele verden i løpet av snart 15 år. De blir i byen og åpner egne prosjekt eller bli kjøkkensjefer og restaurantsjefer på andre steder. Maaemo har litt den samme effekten her i Oslo, men de har ikke holdt på like lenge. Ting tar tid, sier Svensson.

Roger Asakil Joya, kjøkkensjef på Sabi Omakase i Stavanger

Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Tror du dere beholder Michelin-stjernen i år?

– Jeg ble invitert til å komme på utdelingen som vanlig, sier Joya, som har hatt én stjerne i to år.

– Tror du det kommer nye stjernerestauranter i Norge?

– Det er vanskelig å si, men en del i kokker jeg kjenner snakket om Credo i Trondheim.

– Kommer Norge til å ta innpå våre naboland Sverige og Danmark, eller vil vi fortsatt henge langt bak når det gjelder Michelinstjerner?

– Da må befolkningen bli flinkere å bruke byen. Da kan flinke kokker som vil gjøre noe overlever, tjener noe og gi noe til befolkningen i form av Michelinstjerne og andre anerkjennelser som bygger byens stolthet og dette landet. Hvis befolkningen bruker mer penger på fine biler fremfor å bruke penger på god mat og restauranter i byen, da kommer vi ikke i nærheten av det du spør om.

Esben Holmboe Bang, eier og kjøkkensjef på Maaemo

Dan P. Neegaard

– Å få tildelt én eller flere stjerner i Michelin er et privilegium og en ære som man skal jobbe hardt for og aldri ta for gitt, sier Bang, som har tre stjerner i Michelin-guiden.

– Vi må alle huske på hvorfor vi driver med det vi gjør, vise ydmykhet og kjærlighet til faget vårt og fokusere på å gi samtlige gjester en fantastisk opplevelse og yte det absolutte beste hver dag og ved hver eneste servering. Michelin-stjerner er en magisk anerkjennelse – de må vinnes og forsvares på nytt hver eneste år og jeg håper at alle som står på får som fortjent.

Les anmeldelsen av Maaemo her!

Ulrik Jepsen, kjøkkensjef på À L’aise

Smørbukk

À L’aise på Majorstuen er en av favorittene til å få en stjerne i Michelin-guiden i år

– Vi er selvfølgelig spent på årets utdeling, men er først og fremst glade for veldig gode anmeldelser av restauranten. Kvaliteten er ekstremt høy på den norske restaurantscenen, sier Jepsen.

– Jeg tror ikke vi kommer noe nærmere de andre nordiske landene under denne tildelingen, men vi er på rett vei. Man må huske på at det å starte en restaurant i toppsjiktet, krever veldig mye. Man må ha mye personale, ikke for mange gjester. Det er store kostnader forbundet med å satse på et høyt nivå.

Les anmeldelsen av À L’aise her!

Bjørn Svensson, kjøkkensjef og medeier i Galt

Mette Randem

– Jeg tror det blir noen endringer i Norge under årets Michelin-utdeling. À L’aise er en god kandidat, det samme gjelder Fagn og Credo i Trondheim, sier Svensson, som har én stjerne i Michelin-guiden.

– Jeg tror vi kommer til å få flere stjerner etter hvert i Norge. Det er utrolig mange bra steder som har åpnet i høst og i vinter, av personer med store ambisjoner. Det er mer turisme i København, men jeg har full tro på at Oslo er på rett vei til flere stjernerestauranter.

Her kan du lese anmeldelsen av Galt.

Bent Stiansen, kjøkkensjef og eier av Statholdergaarden

Tore Meek/NTB scanpix

– Jeg tror alle som har én eller tre stjerner beholder dem i Norge. Jeg synes À L’aise fortjener stjerne i Oslo og Credo fortjener i Trondheim. Det hadde vært gøy om Heidi Bjerkan på Credo ble den første kvinnelige kjøkkensjefen til å få stjerne i Norge, sier Stiansen, som har hatt én Michelin-stjerne i 21 år