De satt på høye krakker ved baren og pratet, drakk små slurker champagne og delte et fat med østers på is. Hun lente pannen mot skulderen hans og lo. Så betalte de, hoppet ned fra krakkene og gikk ut i høstkvelden.

Sånne små øyeblikk er det mange av på Bass. Her er det ingen rosa matbud som henger i baren og venter på take away, men turister og naboer som tar en liten rett og et glass og snart går videre til hvor de nå enn skal på Grünerløkka.