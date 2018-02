Her er årets Michelinrestauranter

I forrige uke ble Michelinstjernene delt ut til de nordiske landene, og Galt på Frogner fikk en ny stjerne i guiden. Både Restaurant Eik og Smalhans beholdt si ne BIB Gourmand, god mat til en rimelig pris, samt at flere nykommere kom med i guiden. Her får du en oversikt over restaurantene som er med. Alle er selvsagt anmeldt av våre matanmeldere.

6 Maaemo

Rolf Øhman

Schweigaardsgt. 15. Tlf. 91994805. maaemo.no

Nordisk mattempel med tre stjerner i Michelin-guiden. Inne på listen over verdens 100 beste restauranter.

«En matopplevelse av de sjeldne» - les hele matanmeldelsen her!

6 Statholdergaarden

Morten Uglum

Rådhusg. 11. Tlf. 22418800. statholdergaarden.no

Blant Oslos aller beste restauranter med kokkekunst på øverste hylle. Fortjent Michelin-stjerne for Bent Stiansen & Co.

«En prikkfri opplevelse» - her kan du lese hva anmelderen skrev

6 Kontrast

Dan P. Neegaard

Maridalsveien 15A. Tlf. 21600101. restaurant-kontrast.no

En stjerne i Michelin-guiden. Kortreist og kritikerrost matkunst i røffe omgivelser på Vulkan-tomten.

Fortjener to stjerner. Les den ferske matanmeldelsen her!

6 Galt

Fredrik Refvem, Stavanger Aftenb

Frognerveien 12. Tlf. 48514886. galt.no

Ny stjerne i årets Michelin-guide. Nordisk restaurant inspirert av eldre tradisjonell husmannskost som er pimpet opp.

«Galtastisk!». Vår matanmelder elsket maten - les anmeldelsen her!

6 À L’aise

Smørbukk

Essendrops gate 6. Tlf. 21055700. alaise.no

Ny i årets Michelin-guide! Klassisk, franskinspirert kjøkken med moderne eleganse.

Har egen champagnetralle! Les matanmeldelsen her!

6 Omakase by Alex Cabiao

Olav Olsen

Ruseløkkveien 3. Tlf. 45685022. omakaseoslo.no

Ny i Michelin-guiden! Liten restaurant med 15 plasser i moderne japansk restaurant. Her får du en 18-retters omakase meny av kjøkkensjef Alex Cabiao.

«Norges beste sushi» - her kan du lese hva matanmelderen mente

5 Restaurant Eik

Signe Dons

Universitetsgata 11. Tlf. 22360710. restauranteik.no

Moderne interiør, og internasjonal meny. Ligger sentralt i Oslo, på hjørnet av Hotell Savoy. Har utmerkelsen Bib Gourmand i Michelin-guiden.

«Solid Eik. Restaurant Eik treffer planken godt». Les mer her!

5 Smalhans

Monica Strømdahl

Ullevålsveien 43. Tlf. 22696000.

Uformelt og hyggelig spisested. To menyer: Smalhans og Krøsus, begge serveres som deleretter. Har utmerkelsen Bib Gourmand i Michelin-guiden.

«Spis som en greve til spottpris» - les matanmeldelsen her!

5 Bon Lio

Ingar Storfjell

Fredensborgveien 42. Tlf. 46777212. bonlio.no

Ny i Michelin-guiden! Sjarmerende atmosfære, seriøs kokkekunst og forfriskende nytt tapaskonsept.

«I en klasse for seg» - her kan du lese hva anmelderen skrev!

5 Kolonialen

Signe Dons

Sofies gate 16. Tlf. 40103578. kolonialenbislett.no

Ny i Michelin-guiden! Hverdagsgourmet med fransk schwung i kombinert restaurant/butikklokale.

«Bisletts nye matattraksjon» - les anmeldelsen her!

5 Ling Ling

Monica Strømdahl

Stranden 30. Tlf. 24133800. lingling.hakkasan.no

Ny i Michelin-guiden! Hakkasans "frekke" lillesøster har etablert seg med kinesiske retter på Aker brygge.

«Innfrir forventningene» - les hva Aftenpostens matanmelder skrev her!

5 Grand Café

Borgen, Ørn

Karl Johans gate 31. Tlf. 98182000. grandcafeoslo.no

Ny i Michelin-guiden! Moderne restaurant i historiske omgivelser. Masse småretter på menyen og meget lekker vinbar i kjelleren.

«Vellykket forandring» - her kan du lese annmeldelsen av nye Grand

Disse er også nevnt i Michelin-guiden:

5 Alex sushi Tjuvholmen

5 Arakataka

5 BA53

5 Bokbacka

5 Brasserie Blanche

5 Brasserie France

5 Brasserie Hansken

4 Brasserie Paleo

5 Cru

5 Dinner

5 Feinschmecker

5 Festningen Restaurant

5 Fjord restaurant

5 Happolati

5 Hos Thea

4 Lofoten fiskerestaurant

5 Nodee Barcode

5 Plah

5 Statholderens Mat & Vinkjeller

4 Theatercaféen

5 Tjuvholmen Sjømagasin

5 Vaaghals