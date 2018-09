– Dette må være den enkleste form for perfeksjon, tenker jeg idet jeg biter igjennom brødet ,og den fulle, saftige kjøttsmaken brer seg i munnen. Den lille, firkantede sandwichen jeg holder i hånden kalles katsu sando og består av et stykke supermor, panert indrefilet med et tynt lag japansk BBQ-saus.

Dette er det eneste innslaget av kjøtt under vårt omakase-måltid på Fangst, der kjøkkensjefen Håkan Wiik tilbyr en rekke delikate smakebiter fra Japan.