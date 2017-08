Nekrolog: Espen Bjerke

Det var med sjokk, vantro og dyp sorg vi mottok budskapet om at Espen Bjerke døde natt til 7. august. Vi har ikke bare mistet en usedvanlig dyktig kollega, men også vår gode venn. Bare 42 år gammel. Altfor tidlig. Espen fokuserte sitt liv rundt jobb, venner og familie, men hvor familien med Siri og deres 3 barn alltid kom først i hans hjerte. Vår dypeste medfølelse går til dem.

Han ble en nøkkelspiller i ABG Real Estate og Obligo på grunn av sin faglige dyktighet, integritet og hans enorme arbeidskapasitet. Om det var teoretiske regnskapsspørsmål eller håndtering av store internasjonale og komplekse transaksjoner leverte Espen alltid varene.

Når Espen ble så høyt verdsatt og respektert av alle, var det ikke bare fordi han var så faglig dyktig, men også på grunn av hans vesen og væremåte. Han var teamspilleren, diskusjonspartner og rådgiver. Han var roligheten selv, den faglige sterke og vennlig som dagen er lang. Ingen problemstilling var uvesentlig eller uløselig. Utfordringer ble håndtert på løpende bånd ofte til langt på natt.

Uttrykket «en mann å ta med seg i krigen» passer så vanvittig bra på Espen. Hans lojalitet og dedikasjon overfor sin familie, kolleger og de han holdt nær, var spesiell. At han i tillegg var en glad gutt, raus og elsket en fest gjør sitt til at det bare er så ufattelig trist at Espen er borte. Espen, du vil bli inderlig dypt savnet, men det var en ære å kjenne deg og ikke minst føler vi stolthet over å kunne kalle deg vår venn.

På vegne av kolleger i Obligo

Ann-Cathrin Ulfsbøl, Toril Sellæg, Morten Wettergreen, Stig Håkonsen, Tor Aarnes Pedersen, Svein Erik Lilleland, Michael Wassiluk og Jørgen Pleym Ulvness