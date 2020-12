Mette Louise Nygård

Nekrolog

18 minutter siden

Vår allsidige, talentfulle og slagferdige venninne forlot oss 20. november. Hun etterlater seg et stort tomrom. Mette ble født i Bærum 26. mars 1935 og bodde der i store deler av sitt voksne liv.

Hun ble cand.med. i 1960, men avbrøt turnustjenesten for å gå i kloster. Hun hadde konvertert til Den katolske kirke fem år tidligere. Hun tilbrakte syv år hos Medical Missionaries of Mary, en nonneorden som drev sykehus og som var aktiv på misjonsmarken. Hun arbeidet på sykehus i Irland og Spania og studerte teologi i Roma.

En munter beretning om disse innholdsrike, men krevende årene finner vi i den selvbiografiske boken For et nonneliv, som ble begynnelsen på et interessant forfatterskap i flere ulike sjangere.

I 1969 forlot hun klosterlivet og fortsatte legegjerningen i Norge. Hun ble spesialist i psykiatri og veileder i psykoterapi. Hun arbeidet ved Lovisenberg og Østmarka sykehus. I mange år arbeidet hun med traumatiserte flyktninger ved Psykososialt senter for flyktninger.

Uten å gi avkall på sitt spesialfelt innen medisin ble hun mer og mer opptatt av emner innen filosofi og kristen spiritualitet. Boken om gamle og nye pilegrimsmål ble en suksess. Så fulgte en rekke oversettelser, blant annet av Edith Stein og Zygmunt Bauman. Den psykoanalytiske tilnærmingen ga rom for hennes litterære interesser, og hun beveget seg inn på upløyd psykologisk mark i Undset-forskningen. I 1980-årene var hun en aktiv deltager og foredragsholder på Humanistisk Seminar.

Som pensjonist tok Mette en rekke emner ved Menighetsfakultetet. I 2018 disputerte hun som eldste doktorand for den filosofiske doktorgrad ved Det teologiske fakultet med en avhandling om den katolske kirkes forhold til jødene. I disse dager blir den utgitt som bok i bearbeidet og oppdatert form.

Vi vil savne Mette, hennes varme, omsorg, store intellekt og menneskelige kreativitet. Vi vil savne hennes beskjedenhet på egne vegne og tydelighet når noe ikke var rett. Hun hadde kunnskap om alt fra Vatikanet, jødenes historie, psykoanalyse, forståelse av flyktninger og alle de som strevde med å finne en plass.

Mettes liv var variert, kreativt og banebrytende. Hun søkte den katolske kirke og var del av en irsk misjonsorden som lege. Hun forlot sin nonneposisjon, kom tilbake til Norge og utdannet seg til psykiater og psykoanalytiker. Mange har møtt henne som veileder. Hun var både forfatter og oversetter.

Hun var med i fagmiljøet på Psykososialt senter for flyktninger. Hun tok på seg å hjelpe dem med de vanskeligste torturerfaringer. Hun gjorde det hun kunne for å mildne lidelsen. Hun var med på å ta imot de første bosniske flyktningene og deltok i å etablere et stabiliseringsprogram på Fossnes mottak.

Hun tok flere kurs i kunst og uttrykksterapi og var opptatt av at sansene måtte jobbes med. Og hun snakket om betydningen av å forstå reaksjoner i lys av menneskers tro og kultur. Hun disputerte som den eldste ved Universitetet i Oslo i en alder av 83 år, med avhandlingen «Vendepunktet: Den katolske kirkes forhold til jødene før og etter Det annet Vatikankonsil». Avhandlingen kommer nå ut som bok.

Mette har vært syk flere ganger, men hun gikk på med krum hals og galgenhumor. Hun hadde en sylskarp realisme til eget liv og hva som kunne møte henne.

Vi som skriver dette, har fått oppleve henne som kollega og nær venn. Hun vil stå igjen på denne jord med mange merker og savn.

Kjære gode Mette, vi takker deg for alt det du ga. Du har satt spor i oss alle. Vi vil ta vare på det du sto for og ha det med oss i vårt liv.