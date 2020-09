Nekrolog: Ragnar Aske

Av Bjørnar Osnes

Ragnar Aske døydde 3. august, 91 år gamal. Han var ein samfunnsbyggjar som høgskulelektor og kantor i Volda gjennom meir enn 40 år.

På lærarskule i Oslo møtte han henne som skulle bli kona hans gjennom eit langt liv, Antonette Risnes frå Sirdal. Dei gifta seg ein fin sommardag i Vereide kyrkje. Dei fekk borna Liv Ingrid, Randi og Jorunn.

Ragnar tok skulesonglærareksamen, høgare organisteksamen ved Musikk-konservatoriet og hovudfag i musikk ved Universitetet i Oslo. I 1956 flytte familien til Volda. Ragnar vart tilsett som lærar i musikk ved det som då heitte Volda lærarskule. Ragnar vart førstelektor i musikk og var knytt til Høgskulen i Volda i 40 år. Fleire tusen lærarar hugsar hans brennande engasjement for song og musikk, og at dette måtte vere ein viktig del i grunnskuleopplæringa.

For Ragnar var livet musikk, og det prega både arbeidet og fritida. I 1968 vart han tilsett som organist i Volda kyrkje. Kantoren satsa sterkt på eit godt kyrkjekor som kunne tenestegjere ved gudstenester og ha kyrkjekonsertar på høgt nivå. Ein student som var med i kyrkjekoret, har fortalt om streng disiplin og ingen slinger i valsen med Ragnar Aske. Kvar onsdag pikka han folk på skuldra og minte på at det var korøving. Ein onsdag sa studenten at ho skulle sjå landskamp og ikkje kom på kor. Heilt sjokkert og indignert sa Aske: «Spela dei landskamp når det er kyrkjekor!?»

Sjølv peikte han på den krevjande kroningsmessa av Mozart som eit av fleire høgdepunkt. Det er ikkje tvil om at han var særleg stolt over å få framføre Messias-oratoriet i Volda, Nordfjord, Stryn og ikkje minst i si eiga barndomskyrkje, Vereidskyrkja.

For den næraste familien vert Ragnar hugsa som ein bauta. Ragnar kunne kanskje virke streng og distansert for utanforståande. For familien, og dei som kjente han, stilte han opp, i tynt og tjukt, utan reservasjon!