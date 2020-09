Nekrolog: Nicolay Berven

Av Erik Frydenbø og Bjørn Blokhus

Nekrolog

Advokat Nicolay Berven er gått fra borde. 20. november ville han fylt 76 år. Vi har fulgt hans seige kamp mot kreften. Han holdt hodet høyt og utstrålte en ukuelig optimisme, men 15. september måtte han gi tapt.

Vi møtte Nic i studietiden i Bergen. I felles kollokviegrupper ble varige vennskapsbånd knyttet. Interessen for trening, om enn på mosjonsnivå, i Bergen Turnforening styrket båndene ytterligere. Hyggeligere venn enn Nic kunne du ikke ha. Hans humør var uoppslitelig, både i gode og onde dager.

Nic møtte på denne tiden sin kjære Anne, som han giftet seg med. I 1975 fikk de sønnen Christian. Anne døde bare noen og tredve år gammel, rammet av samme sykdom som til slutt tok fatt i Nic. Annes tidlige bortgang kom som et sjokk på oss alle. Det preget Nic sterkt resten av livet. Han satt således tidlig alene med ansvaret og omsorgen for lille Christian. En oppgave han skjøttet på en fremragende måte. Christian ble, ikke uten grunn, hans stolthet i livet.

Ulik advokater flest opptrådte Nic lavmælt, uten skråsikkerhet og forutinntatte meninger. Han var en åpen og lyttende samtalepartner. Det ga rom for storsinn og omtanke for medmennesker som ble stilt overfor de alvorligste av livet utfordringer.

Han beholdt interessen for politikk livet ut. Etter en årelang karriere som skatteekspert og advokat i Stavanger, måtte han innrømme at han hadde en dragning til utenrikstjenesten, der han kunne ha arbeidet med jus og politikk i skjønn forening. Men skjebnen ville det annerledes. Som ung student sa Nic ofte at han ikke ville ha noe «messingskilt på Torgallmenningen». Men messingskilt ble det, om enn i en annen by.

Og nå er det hele over.

Vi må bære savnet av et livslangt vennskap som nå er slutt. Våre tanker går til Christian og familien, som har mistet sin far, bror, svigerfar og bestefar. Vi er med dem i sorgen.