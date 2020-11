Nekrolog: Ole Christian Høie

Av Siv Snipsøyr, Magni Snipsøyr og André M. Carlsen

Ole Christian Høie gikk bort 25. oktober, 76 år gammel.

Ole Christian arbeidet som advokat i drøye 45 år. Første del av sitt virke viet han til forretningsjusen, blant annet som partner i Advokatfirmaet Wiersholm, Bachke og Helliesen. I 1994 startet han sitt eget firma, hvor han i hovedsak drev med familie- og arverett. Han beskrev disse 23 årene, hvor han bisto andre i krevende livssituasjoner, som de mest givende av sitt yrkesliv.

Ole Christian var lidenskapelig opptatt av dalmatinere, og han drev med dalmatineroppdrett i flere år. Hundene ble etter hvert skiftet ut med porselensfigurer av dalmatinere i stuen, men han forble medlem av Norsk Dalmatinerklubb, som han i sin tid var med på å stifte. Hundeinteressen ga seg også utslag i yrkeslivet, hvor han i flere saker sørget for at dyrekjære borettslagsbeboere fikk beholde hundene sine til tross for borettslagets dyreforbud.

Ole Christian var svært engasjert i ulike samfunnsspørsmål. Han var en dyktig skribent, og de siste årene skrev han leserinnlegg i ulike aviser, blant annet om rettssystemet og om eldres rettigheter. Det siste innlegget handlet om sykehjemsbeboeres behandlingstilbud knyttet til covid-19.

Vi ble kjent med Ole Christian da vi som unge jusstudenter fikk deltidsjobb i firmaet hans. Med sin lune humor og omsorg sørget han for at vi fikk en fin start på det juridiske yrkeslivet. Selv om våre ansettelsesforhold etter hvert opphørte, besto vennskapet helt til han gikk bort. Mye av kontakten foregikk på e-post, og vi kommer til å savne de hyggelige meldingene fra ham, som alltid var skrevet med humoristisk snert.

Det er trist at Ole Christian ikke lenger er blant oss, men vi er takknemlige for at vi har fått være en del av livet hans.