Trine Strøm-Gundersen

Av Grete Andrup, Maj Boysen, Eva Fleischer, Vibeke Graver, Anne Nicolaysen, Anniken Poulsson

Nekrolog

12 minutter siden

Trine, vår kjære studiesirkelvenninne, sovnet stille inn 25. oktober etter kort tids sykeleie. Hun ble nær 76 år gammel.

Vi var syv nokså jevnaldrende kvinner med små barn som møttes for første gang i 1974 for å starte en studiesirkel. Begynnelsen var ambisiøs med diskusjoner og løsninger av oppgaver fra brevskoler. Etter hvert ble ambisjonene lavere, men til gjengjeld med vel så givende diskusjoner omkring litteratur.

Studiesirkelen har ført til at vi har delt godt over halve livet med hverandre. Vi har møttes gjennom glede og motgang, i utvikling fra hektiske småbarnsmødre til pensjonerte bestemødre. Gleden over lesingen, diskusjonene og samværet har beriket våre liv, og vi ser stadig frem til møtene. Det har vært et privilegium å ha en slik gruppe å møtes med jevnlig.

Gjennom alle disse årene har Trine vært en trofast og høyt verdsatt deltager. Med sitt gode, rolige og blide vesen var hun viktig i alle diskusjoner. Hun var reflektert og hadde velfunderte betraktninger knyttet til de emnene som ble drøftet. I tillegg var hun kunnskapsrik og samfunnsorientert, og hun brukte sine kunnskaper på en lavmælt og fin måte. Dette gjenspeilte også hennes naturlige væremåte. Trine var trygg, nøktern og inkluderende.

Tankene våre går nå til dem Trine satte høyest av alle: familien. De har mistet sitt naturlige, varme midtpunkt. Vi sørger med dem, og vi vil savne henne i tiden som kommer.