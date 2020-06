Nekrologer: Johannes Amtoft Ravn

Forleggeren, medielederen og norgesvennen Johannes A. Ravn er gått bort, 85 år gammel.

Fra 1976 og frem til pensjon i 2000 var han administrerende direktør for Politikens Forlag, kjent for sine omfattende utgivelser av bruks-, nytte- og kunstbøker i systematiske formater og design. Johannes Ravn sto for en kraftfull fornyelse av et allerede imponerende forlaget. Med sin systematiske legning og sans for kulturelle verdier så han tidlig hvordan bruks- og leservaner var i endring. Han beveget forlaget fremsynt mot et moderne allmennforlag tilrettelagt for en digital tid.