Nekrolog: Peter Cleaverley

Av Mark Brown, Charles Cooper, Melanie Etchell, Brian Groth og Derek Matthews, på vegne av venner og kolleger ved UiO og BI

Med sjokk og sorg mottok vi beskjeden om at vår venn og tidligere kollega døde 3. september på Ullevål, med familien rundt seg. Han ble 75 år gammel. Det er vanskelig å fatte at Peter, som var så full av liv og latter, er borte nå.

Peter var en ekte London-cockney, men han reiste til New York og så Paris, hvor han traff sin Anne Karin. De flyttet til Norge i 1977. Samtidig som han studerte til cand.philol. ved Universitetet i Oslo, jobbet han som fransk- og engelsklærer ved den internasjonale språkseksjonen (tidligere Sommerskolen). Kolleger og mange bistandsarbeidere som dro ut på 80-tallet, husker den flinke og morsomme språklæreren på Norads kurssenter.

Han var 25 år ved Handelshøyskolen BI. Han var en dyktig foreleser som scoret høyt hos studentene, og en inspirerende kollega. Han vil bli husket for sin innsats som nasjonalt ansvarlig for noen av BIs kommunikasjonskurs. Sammen med en kollega vant han Utviklingsprisen i 1999 for sitt pionérarbeid innen fleksibel nettbasert læring. Han også ble kåret til Årets nettlærer av NFFU i 2009.

Som pensjonist tok han opp igjen sin pasjon for biljard, og i en alder av 72 vant han Norges biljardmesterskap. Han var også glad i å gå, og med hodetelefoner på hørte han på podkast, språkkurs og romaner mens han gikk mellom 80-120 kilometer hver uke. I tillegg til hans mange interesser var han en «hands on»-bestefar og familiens kokk. Peter brydde seg om verden og om menneskene i den. Han var flink til å vise omsorg til vennene sine når noen hadde det vanskelig. Han vil bli dypt savnet. Våre tanker går til hans kone Anne Karin, hans døtre, svigersønner og fire barnebarn, som han var så glad i.