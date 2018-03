Gjennom hele sin karriere var hun en varm ambassadør for konkurransen.

Hun ble født i 1924 i den lille byen Rupperswil i Nord-Sveits som Rosa Mina Schärer.

Hennes karriere startet med dansen, men etter at hun satset som artist skiftet hun navn til Lys Assia. Hun forsøkte seg også som skuespiller, men husker best for MGP-seieren i Lugano.

Assias største suksess kom i 1950 med «O Mein Papa».