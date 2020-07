Ragnvald døde 26. juni i Palm Bay i Florida, 101 år gammel.

Han ble født i Oslo som den eldste av fire brødre, og kom til USA i januar 1940 for å studere elektroteknikk i Massachusetts. Han tjenestegjorde seks år i den norske marinen, og var ansvarlig for radarutviklingen for hele den norske flåten.