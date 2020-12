Per Ole Syvertsen

Nekrolog

Zoolog og konservator Per Ole Syvertsen, døde brått 30. november.

Helgeland museum og Rana mistet en vitenskapsmann som viste oss det store bildet av naturen og alt som lever, flyr og kryper. Han tok imot barns rare spørsmål om dyr like nøkternt, rolig og analytisk som han behandlet kolleger og vitenskapelige ansatte.

Per Ole deltok i arbeidet med alle utgavene av Norsk rødliste for arter fra Artsdatabanken. Han var en god, kunnskapsrik og pålitelig leder med stor respekt i fagmiljøet.

Han hadde verv og lederskap i en rekke vitenskapsforeninger for dyreliv. Blant annet var han engasjert i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) gjennom 44 år, sist som leder for Ranas lokallag. Per Ole var forfatter og medforfatter av mange internasjonale, vitenskapelige artikler. Han representerte Norge i EUROBATS, organisasjonen for beskyttelse av Europas 51 flaggermusarter.

Per Ole var en meget bereist «vitenskapsturist» i inn- og utland. Høyt på ønskelisten sto Galápagos og Komodo, men dit kom han aldri.

Per Ole ble født i Oslo i 1958. Han ble utdannet ved Universitetet i Oslo (UiO) som cand.mag. i biologi i 1982. Han tok mastergrad i tropisk naturressursforvaltning ved Norges landbrukshøgskole i 1989. Fra 1990 til 1999 var han forskningsassistent og stipendiat ved UiO, med felterfaring blant annet fra Etiopia.

I 2000 ble han ansatt som konservator i Naturhistorisk avdeling ved Rana Museum. Per Ole var en faglig kapasitet av de sjeldne. Livsglad, språklig briljant og med en særegen, lun humor. Han var tillitsvalgt i Forskerforbundet, en erfaren fagforeningsmann, som ledet arbeidet med å utforme Helgeland Museums personalpolitikk.

Per Ole Syvertsen var en meget solid kollega. Han etterlater seg et veldig tomrom: En vegg har falt ut hos Helgeland Museum.