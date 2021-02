Arne markerte seg som en som heller ville tenke selv

Han ble en inspirator for egen refleksjon, uredd og penetrerende i tanke og handling.

Han var et kulturmenneske, interessert i musikk, skjønnlitteratur og lyrikk, skriver nekrologforfatterne om Arne Austad. Foto: Privat

Nekrolog

6 minutter siden

Av Helge Nordal, Ivar Aaraas, Karl Anders Langerød, Bjørn Modalsli, og Finn Sommer

Arne Austad (født 1944) døde 12. januar 2021. Et år tidligere ble han som lyn fra klar himmel rammet av en ødeleggende hjerneblødning. Det er et paradoks at han som var den sprekeste i venneflokken, døde først.