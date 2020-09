Nekrolog: Ida Pernille Løchen

Av Åsil Øverland, Wenche Winsnes, Nina Engelsen, Lise Eger og Petite Werenskiold Skaugen

Vår kjære venninne Ida forlot oss etter kort tids sykeleie søndag 6. september, 67 år gammel. Det var et stort sjokk for alle i bokklubben. Livsglade, humoristiske, underfundige Ida, med store analytiske evner og originale konklusjoner i litteraturens verden. Vi hadde jevnlige møter med nye bøker og mye diskusjoner. Ida valgte alltid bøker vi sjelden hadde hørt om. Hun var en stor ressurs og inspirasjon for oss alle med sin begeistring og entusiasme. St. Petersburg-turen i Dostojevskijs ånd var en av de store høydepunktene som vi delte.

Tidlig i barndommen viste Ida en opprørstrang. Autoriteter og skoler var ikke lystbetont. Hun reiste som ung til København og Christiania hvor hun tilbrakte mange år samtidig som hun tok utdannelse som glasskunstner. Musikk betydde mye i Idas liv. Hun sang blant annet i Hair-oppsetningen i København.

Ida var praktiker og et arbeidsjern av dimensjoner, alltid i gang med bygge -og maleprosjekter i huset på Gråkammen. Klare selv, være selvstendig, ikke bortskjemt og ikke kravstor. Hennes kunstneriske vita-liste er lang, og hun fikk mange utsmykkingsoppdrag. I glasshytta på Kirkeristen produserte hun de vakreste glass, fat, karafler og lysekroner. Hun laget blant annet et fantastisk glasslott som gikk gjennom to dekk til cruiseskipet Renaissance. Hennes lysekrone på Kredittreform, som er én meter i diameter, er spektakulær. Det krevde inngående kjennskap til glassets egenskaper med tanke på vibrasjoner og temperatursvingninger. Idas tekniske ekspertise var suveren.

I de senere år viste hun stor omsorg for sin mor og tante. Søster, nevøer, niese og grandnevøer fikk vi høre mye om. Ida hadde så mye å leve for, og hun ga oss så mye. Savnet blir stort.