Nekrolog: Robert Andresen

Av Ellen Horn og Hanne Tømta, Nationaltheatret

Nationaltheatret er en møteplass for mennesker både bak og foran scenen, et hus med mange rom og forskjellige personligheter. Det er en stor og travel arbeidsplass der det jobbes på mange plan, kunstnerisk, praktisk og emosjonelt.

Da vi mottok budskapet om at påkleder Robert Andresen døde brått av hjertestans 12. august, bare 57 år gammel, sto plutselig tiden stille i vårt tradisjonsrike teaterhus.

Robert var en allestedsnærværende kollega som har vært en del av arbeidskollektivet i Nationaltheatret gjennom hele sitt voksne liv. På vei rundt i teatrets indre nedslitte korridorer, fra garderobe til garderobe med kostymer til vask eller reparasjon, var han alltid høyt og lavt med sin profesjonalitet og sin kjærlighet for sitt fag og for sine kolleger.

Robert var en som beveget seg på tvers av det meste. Da han begynte på teatret midt på 1980-tallet, kom han fra undergrunns- og dragmiljøet i Oslo, med en hennarød hårmanke alle beundret.

Robert var et stolt menneske, det kom også til uttrykk i yrket og i livsstilen. Ventetiden bak scenen under forestilling ble aldri kjedelig, den ble fylt med anekdoter og humor. Samtidig var Robert nær og omsorgsfull. Hendene som utførte vask, stryk, søm og hurtigskift utviste også stille omsorg for menneskene rundt. Enten han ga oss et varsomt stryk over ryggen eller en hånd å holde i.

Robert var et levende leksikon, full av gode historier, og han var en av dem som med sin særegne personlighet og umiskjennelige gode replikk og glimt i øyet i stor grad preget Nationaltheatrets arbeidskultur. Han bidro til å gi oss en følelse av trygghet og stolthet over å høre til. Vi vil takke Robert for hans grenseløse innsats. Hans ånd vil leve videre i Nationaltheatret.