Svein Skeid

Nekrolog

21 minutter siden

Svein Skeid døde søndag 13. desember, 70 år gammel. Han var i flere tiår en bauta i arbeidet for seksuell frigjøring her i landet og internasjonalt, og han vil bli dypt savnet.

Jeg ble kontaktet av Svein på midten av åttitallet, da jeg som redaktør av DNF-48s blad Fritt Fram publiserte et kryssord han mente var uløselig. Han tok utfordringen og kom med månedlige kryssordoppgaver til bladet. Da Fritt Fram ble nedlagt og jeg initierte oppstarten av magasinet Blikk, ble han med og fortsatte helt frem til tusenårsskiftet. Han bidro ikke bare med kryssord, men også andre redaksjonelle oppgaver.

Hans største lidenskap gjaldt arbeidet med minoritetene i minoriteten, og Svein var en uredd og modig talsperson. Han sto i front for å fjerne flere diagnoser knyttet til seksuelle minoriteter fra den norske diagnoselisten, og for to år siden friskmeldte Verdens helseorganisasjon fetisjisme, tranvestisisme og sadomasochisme. Svein Skeid fikk mye av æren for denne seieren.

Han ble tidlig engasjert i lærmiljøet blant hovedstadens homser og sørget for at SLM tidlig på nittitallet deltok i det vi i dag kaller Prideparaden. Da hivepidemien kom for alvor på åttitallet, engasjerte Svein seg og søkte alltid saklig og god informasjon, som han formidlet videre i de miljøene han vanket. Han har fått flere utmerkelser for sitt arbeid med homofiles og BDSM-eres menneskerettigheter og ble tildelt Homoæresprisen under Pride i 2003. I de senere årene har han også under Pride-uka foretatt politisk ukorrekte historiske byvandringer, hvor han tok et bergtatt publikum rundt til nedlagte erotiske oaser.

Det er ikke mer enn et par uker siden vi kom i prat på Grønlandsleiret og mimret om tiden i Blikk-redaksjonen på nittitallet. Og nå er du borte. Din tilstedeværelse vil bli savnet.