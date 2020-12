Svein Kongsjord

Nekrolog

Nå nettopp

Svein Kongsjord gikk ut av tiden 11. oktober 2020. Han ble 87 år.

Han vokste opp på slektsgården Kongsjord sammen med foreldrene og tre søstre, og tok etterhvert over gårdsdriften etter sin far. Han holdt det gående som sauebonde, lenge etter at han nådde pensjonsalder.

Svein giftet seg med Gesken Munch. De fikk sønnen Sigurd i 1965, og reiste sammen på folkedansstevner i andre landsdeler.

Oppholdet på frilynte Vågan Folkehøgskole i Kabelvåg tidlig på 1950-tallet var avgjørende for folkedansinteressen og det mangfoldige engasjementet hans. Han ble folkedansinstruktør for Noregs Ungdomslag (NU).

Svein hadde også et brennende samfunnsengasjement. Han kjempet for målsaken og bygdekulturen. Han deltok i kommunepolitikken og var leder og styremedlem i flere organisasjoner. Han arbeidet for Historielagets årbok Lofotr og bygdebøkene i Vestvågøy.

I Garborgs ånd var han utrettelig engasjert i frilynt ungdomsarbeid, amatørteater og kulturliv lokalt i hele landet. Uten manus deklamerte han både «Terje Vigen» og «Bendik og Årolilja».

Svein lot ikke sine meninger gå gjennom finmasket filter. Han snakket tydelig og direkte, i usminket språkdrakt.

Jeg møtte Svein og Gesken første gang i 1977 og vi innledet et musikalsk samarbeid og vennskap. For en del år tilbake var vi engasjert til et arrangement i nabokommunen. Etter innslaget vårt, utbrøt en av gjestene: «Jeg skjønner ikke hvorfor vi skal importere sangere sørfra, når vi kan få høre slik fantastisk sang og musikk her hjemme!»

Svein svarte spøkefullt, «Jeg vet at jeg synger høyt. Men jeg er ikke like sikker på at jeg synger godt!»

Svein Kongsjord ble tildelt Vestvågøys kulturpris 1994. Han fikk Kongens fortjenstmedalje i 2015, for mangeårig innsats for lokal- og kulturhistorien.

En livsreise er over. Takk for følget, Svein. Og hvil i Guds fred.